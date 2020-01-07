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Аквариумные рыбы
Боция клоун
Введение Боция клоун или макраканта по праву считается одной из красивейших вьюновых аквариумных рыбок. Аквариумисты отмечают ее необычную окраску и уживчивый характер. По латыни рыбка называется...
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Актинолит
Минерал актинолит относится к силикатам, содержащим железо. Он окрашен в серо-коричнево-зелёные цвета и состоит из большого количества кристаллов-иголочек, которые придают камню сияние и блеск,...
Грибы
Болетин болотный
Латинское название: Boletinus paluster Английское название: Уточняется Синонимы: Решётник болотный, Маслёнок ложный, Иванчик. Домен: Эукариоты Царство: Грибы Отдел: Базидиомицеты Класс: Агарикомицеты Порядок: Болетовые Семейство: Маслёнковые Род: Болетин Вид: Болетин болотный Съедобность Съедобный гриб Общая информация о грибе Болетин болотный принадлежит к семейству болетовых, роду маслята. Гриб также встречается под...
Животные
Бурозубка
Бурозубки – это род млекопитающих подсемейства бурозубочьи семейства землеройковые. Эти небольших размеров животные питаются насекомыми, паукообразными, дождевыми червями, мелкими животными. Распространены в умеренном поясе,...
Морские птицы
Северная олуша
Латинское название: Morus bassanus Английское название: Gannet Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы Отряд: Олушеобразные Семейство: Олушевые Род: Morus Длина тела: 90—100 см Длина крыла: 49 см Размах крыльев: 165—180 см Масса: 2500—3500 г Описание птицы Северная олуша – наиболее крупный представитель своего семейства. Длина тела птицы от 90 до...
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Жадеит
Внешне жадеиты напоминают нефриты, но отличаются от последних по химическому составу. Жадеиты являются силикатами натрия и алюминия, они более твердые, чем нефрит. Этот минерал...
Грызуны
Суслик
Суслики – это род небольших размеров грызунов семейства беличьих. Описание грызуна Длина тела составляет 14-40 см, Хвост в длину 4-25 см. Задние лапы чуть длиннее...
Растения
Апоногетон
Домен (Regio) Эукариоты (Eukaryota) Царство (Regnum) Растения (Plantae) Тип (Phylum) (отдел) Цветковые (Magnoliophyta) Класс (Сlassis) Однодольные (Monocotyledones) Отряд (Оrdo) (порядок) Частухоцветные (Alismatáles) Семейство (Familia) Апоногетоновые (Aponogetonaceae) Род (Genus) Апоногетон (Aponogeton) Вид (Species) 45-55 видов Самые известные: Апоногетон мадагаскарский или...
Растения
Апоногетон
Домен (Regio) Эукариоты (Eukaryota) Царство (Regnum) Растения (Plantae) Тип (Phylum) (отдел) Цветковые (Magnoliophyta) Класс (Сlassis) Однодольные (Monocotyledones) Отряд (Оrdo) (порядок) Частухоцветные (Alismatáles) Семейство (Familia) Апоногетоновые (Aponogetonaceae) Род (Genus) Апоногетон (Aponogeton) Вид (Species) 45-55 видов Самые известные: Апоногетон мадагаскарский или...
Перелетные птицы
Ибис
Латинское название: Threskiornithinae Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы Отряд: Аистообразные Семейство: Ибисовые Подсемейство: Ибисовые Рост: 60-100 см Длина крыла: 30-50 см Размах крыла: 60-100 см Масса: 1-4 кг Описание Птица ибис небольшого размера, массой тела до 4 килограммов и ростом 60-100 сантиметров. У ибисов слегка вытянутое,...
Wild Africa
Venture into the heart of the savanna
Поделочные камни
Целестин
Минерал под названием целестин состоит из сульфата стронция. Латинский термин «целестис» переводится как «небесный», то есть имя этого камня указывает на его нежный голубой...
Певчие птицы
Иволга
Латинское название: Oriolus Английское название: Oriole Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы Отряд: Воробьинообразные Семейство: Иволговые Род: Иволги Длина тела: 24—25 см Длина крыла: 14—16 см Размах крыльев: 45 см Масса: 50—90 г Описание птицы Иволга – это небольшая птица с ярким окрасом. Научное название птицы – Oriolus. Корень...
Растения
Апоногетон
Домен (Regio) Эукариоты (Eukaryota) Царство (Regnum) Растения (Plantae) Тип (Phylum) (отдел) Цветковые (Magnoliophyta) Класс (Сlassis) Однодольные (Monocotyledones) Отряд (Оrdo) (порядок) Частухоцветные (Alismatáles) Семейство (Familia) Апоногетоновые (Aponogetonaceae) Род (Genus) Апоногетон (Aponogeton) Вид (Species) 45-55 видов Самые известные: Апоногетон мадагаскарский или...
Хищные животные
Все о хищных животных планеты
Животные
Динго
Вторично одичавшую домашнюю собаку назвали динго. Водится она в Азии и Австралии. А такое ее название связано с европейской колонизацией Нового Южного Уэльса и...
Животные
Тигр
Тигры – крупнейшие наземные хищники, которые уступают по весу только белым и бурым медведям. Различают 9 подвидов тигра, из которых в 21-м веке сохранилось...
Животные
Тигр
Тигры – крупнейшие наземные хищники, которые уступают по весу только белым и бурым медведям. Различают 9 подвидов тигра, из которых в 21-м веке сохранилось...
Животные
Тигр амурский
Амурские тигры – одни из наиболее малочисленных среди своих сородичей, численность популяции сегодня едва превышает 500 животных. Меньшее количество сохранилось только для суматранских тигров...
Животные
Ягуар
Описание По своей внешности ягуары напоминают леопардов, но они гораздо больше последних по размеру. Тело в длину от 112 до 185 см, длина хвоста составляет...
Marine Life
Immerse yourself into the deep ocean waters
Животные
Большой серый кенгуру
Одним из самых крупных и наиболее распространенных видов среди кенгуру является западный серый кенгуру. Его также иногда называют лесным, и по размерам он занимает...
Животные
Сумчатая куница
Сумчатая куница – это второй по размерам сумчатый хищник Австралии, который уступает по этому показателю лишь тасманийскому дьяволу. Название вид получил из-за некоторого сходства...
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Лейкосапфир
Лейкосапфир, также известный как бесцветный сапфир, часто применяется в качестве имитации под бриллианты, так как твердость этих камней практически одинакова. В соответствии со шкалой...
Певчие птицы
Астрильд
Латинское название: Estrilda Английское название: Уточняется Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы Отряд: Воробьинообразные Семейство: Вьюрковые ткачики Род: Астрильды Длина тела: 10 см Длина крыла: Уточняется Размах крыльев: 11—12 см Масса: 30—40 г Описание птицы Астрильды, по праву, считаются миниатюрными – длина их тела до 10 см, вес 30-40...
Драгоценные камни
Диаспор
Диаспор относится к минералам группы гидроксидов. Камень встречается часто, но редко его кристаллы обладают высоким качеством, и поэтому такие образцы особенно ценятся. Один из...
Аквариумные рыбы
Данио
Описание В среде дикой природы данио обитают в стоячих водах (или реках с медленным течением) восточной части Индии, Пакистана, Бангладеш и других регионов Юго-восточного региона...
Животные
Финвал
Финвал – это представитель семейства полосатиковые, которое также представлено горбатым китом, синим китом, полосатиком Брайда, сейвалом и малым полосатиком. В северных регионах Тихого и...
Новые записи
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Растения
Апоногетон
Домен (Regio) Эукариоты (Eukaryota) Царство (Regnum) Растения (Plantae) Тип (Phylum) (отдел) Цветковые (Magnoliophyta) Класс (Сlassis) Однодольные (Monocotyledones) Отряд (Оrdo) (порядок) Частухоцветные (Alismatáles) Семейство (Familia) Апоногетоновые (Aponogetonaceae) Род (Genus) Апоногетон (Aponogeton) Вид (Species) 45-55 видов Самые известные: Апоногетон мадагаскарский или...
Перелетные птицы
Ибис
Латинское название: Threskiornithinae Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы Отряд: Аистообразные Семейство: Ибисовые Подсемейство: Ибисовые Рост: 60-100 см Длина крыла: 30-50 см Размах крыла: 60-100 см Масса: 1-4 кг Описание Птица ибис небольшого размера, массой тела до 4 килограммов и ростом 60-100 сантиметров. У ибисов слегка вытянутое,...
Растения
Болотноцветник щитолистный
Болотноцветник щитолистный (нимфейник щитолистный) – относится к Вахтовым (Menyanthaceae, от латинского menyo – показывать, anthos – цветок). Латинское название – Nymphoides peltata. Базионим (начальное...
Растения
Кубышка желтая
Биологическая систематика основных таксономических рангов кувшинки желтой (русское и латинское названия): Домен (Regio) Эукариоты (Eukaryota) Царство (Regnum) Растения (Plantae) Тип (Phylum) (отдел) Цветковые (Angiospermae) Класс (Сlassis) Двудольные (Magnoliopsida) Отряд (Оrdo) (порядок) Кувшинкоцветные (Nymphaeales) Семейство (Familia) Кувшинковые...
Птицы
Киви
Латинское название: Apteryx Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы Отряд: Кивиобразные Семейство: Киви Инфракласс Бескилевые Род: Киви Длина тела: 25-50 см Масса: 1,4-4 кг Описание Киви – нелетающая бескилевая птица рода Киви. Как выглядит У киви неординарное для птицы строение тела. Туловище грушевидной формы, голова маленькая, шея...
Перелетные птицы
Кулик
Кулик (Charadrii) – крупная птица из многочисленного отряда ржанкообразных. Объединяет в себе 10 семейств и 214 видов куликов. Латинское название: Charadrii Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы Отряд: Ржанкообразные Подотряд: Кулики Вид: Кулик Длина тела: 15-62 см Длина крыла: 10-30 см Размах крыла 20-65...